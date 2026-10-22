Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7'nci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin güncel veriler ve kritik kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

HEDEF PORTFÖY'DE 18 FONUN TASFİYESİ TAMAMLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda tasfiye işlemlerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18'inin tasfiyesi 21.10.2026 itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar TL ödeme yapıldı. Grubun kalan 13 fonuna ilişkin tasfiye çalışmalarının da hızla sonuçlandırılacağı kaydedildi.

TOPLAM ÖDEME 49,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Sürecin başından bu yana yürütülen çalışmalarla birlikte, tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 47'ye kadar geriledi. Bugüne kadar toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

TBMM'DEKİ KANUN TEKLİFİ SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Tasfiye sürecinin adil, şeffaf, etkin ve hukuki güvence altında yürütülmesini sağlayacak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından kalan fonlara ait ara ödeme süreçlerinin daha da hızlanacağı ifade edildi. Süreçte elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik adımların ise Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edildiği vurgulandı.

BORSAYI ETKİLEMEYECEK YAKLAŞIM VE ÖZEL GÖREVLENDİRME

Tasfiye sürecinin hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve yatırımcıların mağduriyetini önleyecek en yüksek değerleme yaklaşımıyla sürdürüldüğü bildirildi. Sürecin günlük takibi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirildi.