Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Beşinci Fon Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin ödeme ve tasfiye süreçlerinin ele alındığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası aracılığıyla geçtiğimiz hafta A1, Bulls ve Pardus tarafından yönetilen fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı.

49 FONDA MİLYARLIK TASFİYE HEDEFİ

Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda bulunan toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sürecin planlandığı şekilde tamamlanması halinde, söz konusu şirketlerin yönettiği toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye yönelik 40,5 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri tamamlanmış olacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

Açıklamada, tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan kanun teklifinin 9 Ekim 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulduğu belirtildi.

Kanun teklifinin 14 Ekim'de (yarın) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

DİĞER FONLAR İÇİN ARA ÖDEME PLANI

İletişim Başkanlığı, TBMM gündemindeki kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde bulunan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de hızla tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.