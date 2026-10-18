Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulunun altıncı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yatırım fonlarının tasfiye süreci, ödemeler ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler ile ilgili açıklamalar yapıldı.

'MECLİS'TE GÖRÜŞÜKECEK' BİLGİSİ

Açıklamada, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiği anımsatıldı.

Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

45 BİN'İ AŞKIN KİŞİYE 40,8 MİLYAR TL ÖDEME

Açıklamada, tasfiye sürecinin başlangıcından bu yana A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından yönetilen 66 ayrı yatırım fonundaki işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür."

BİR FON İÇİN DAHA TASFİYE KARARI

Açıklamada, SPK’nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de diğer üç portföy yönetim şirketinin fonları için belirlenen esaslara tabi tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılar olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı kaydedildi.