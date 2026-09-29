Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararına göre yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye sürecinde. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu gösteriyor. Bu sayı, yatırımcıların tamamının kesinleşmiş bir zararı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak fonlarını satamayan yatırımcılar için belirsizlik, günlük hayatı şimdiden etkiliyor.

SPK’DA BİLGİ ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSU

Avukat Batuhan Erdemir, müvekkilinin durumunu görüşmek için SPK’ya gittiğini, ancak kurum uzmanlarıyla görüşemediğini söyledi. Erdemir, “Bize bilgi vermedikleri için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi. Suç duyurusu, avukatın SPK’daki görüşme ve bilgi alma girişiminin engellendiği iddiasına ilişkin.

Kurtuluş Başoğlu, ağustos ayında yaklaşık 2 milyon lirasını THF’ye, 8 milyon lirasını ise TP2’ye yatırdığını anlattı. Birikiminin büyük bölümünü, daha az risk almak istediği için risk göstergesi 2/7 olan para piyasası fonuna ayırdığını söyledi. “Bu birikimi çocuğumun geleceği için yapıyordum” diyen Başoğlu, bugün karşılaştığı durumu, “Şu anda sat tuşuna basmama rağmen paramı alamıyorum” sözleriyle anlattı.

EVİNİ SATIP PORTEKİZ’E TAŞINDI

Evrim Tavacı ise yeni bir hayat kurmak için Portekiz’e taşınmadan önce evini sattı. Geçimini fonlardaki birikimiyle sürdürmeyi planlıyordu. Şimdi parasına erişemediğini, banka ekranında gördüğü değerin de sert biçimde düştüğünü söylüyor.

“Üç ay önce evimi sattım. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz” diyen Tavacı, Portekiz’de kalabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Satış emri vermeye çalıştığını ancak işlemi gerçekleştiremediğini anlattı. Tavacı’nın birikimi her geçen gün banka ekranında eriyor. Fakat gu tutar tasfiye sonunda Tavacı’ya ödenecek kesin miktarı göstermiyor; nihai tutar sürecin sonunda belli olacak.

Hazal Köse de annesiyle birlikte yaptıkları yatırımı anlatırken en çok duyduğu güvenin sarsıldığını vurguladı: “Güvendiğimiz kişiler yasa dışı bahis siteleri değildi, kumara yatırım yapmadık. Annemle beraber yaptık ama anneme karşı utanıyorum.”

“TP2 FONUNU ALABİLİRSİNİZ” YAZIŞMASI

Bir yatırımcının paylaştığı mesajlaşmada, 2,5 milyon lirası için alternatif soran kişiye “Onun yerine Tera Portföy TP2 fonu alabilirsiniz” yanıtı veriliyor. Yatırımcı, öneriyi yapan kişinin bir banka çalışanı olduğunu belirtiyor. Paylaşılan yazışma fonun önerildiğini gösterse de öneriyi yapan kişinin görevi ve yatırım sürecindeki sorumluluğu ayrıca doğrulanmayı gerektiriyor.