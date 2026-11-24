Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yatırım fonlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yasal düzenleme hazırlıkları hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerle mücadele ve yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik önemli adımlar ele alındı.

KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme taslağının hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başta olmak üzere ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis Grubu'na sunulmaya hazır hale getirildiği belirtildi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI VE BİLGİ SUİSTİMALİNDE CEZALAR ARTIRILACAK

Hazırlanan taslakla sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere daha erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirlerin devreye alınması planlanıyor.

Düzenlemede, hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon varlıklarında meydana gelen kayıpların sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara geri ödenmesine yönelik mekanizmalar da yer alıyor.

Ayrıca piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin yaptırımların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

İletişim Başkanlığının açıklamasında, haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin de ilgili kurumların denetimleri doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEMELERDE SON TARİH

Açıklamada, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarından etkilenen yatırımcılara yönelik ödeme sürecine ilişkin de bilgi verildi.

7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve tasfiye sürecinin başında duyurulan ilkeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

333 BİN 493 YATIRIMCI ANA PARASININ TAMAMINI GERİ ALDI

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme sürecinde bugüne kadar önemli miktarda ödeme gerçekleştirildi. 13 Kasım 2026 itibarıyla toplam 119 fon kapsamında 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı. Bu süreçte 333 bin 493 yatırımcı ana parasının tamamını geri aldı.