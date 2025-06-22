Olay, merkez Palandöken ilçesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana geldi. Müşterisinin saç kesimini tamamlayan Emirhan Aksoy, tarama işlemine geçtiği sırada, kullandığı fön makinesi patladı. Şiddetli bir sesle patlayan fön makinesi, Emirhan Aksoy ve müşterisini korkuttu. Kimsenin yaralanmadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Emirhan Aksoy, "Müşterimin saç kesimini tamamladıktan sonra tarama işlemine başladım. Kullandığım fön makinesi kısa bir süre sonra elimde adeta bir bomba gibi patladı. Panikle fön makinesini fırlattım. Neyse ki müşterimizde ve bende hiçbir yaralanma olmadı" diye konuştu.