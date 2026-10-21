Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar hem vatandaşların hem de ekonomistlerin tepkisini çekti. Şimşek, "Tasfiyede ara ödeme öngörüldü. Çünkü nihai tasfiye zaman alacak" dedi.

Şimşek, tasfiye ile ilgili düzenlemenin Meclis’te yasalaşmasının ardından fonlardaki kaynakların durumuna göre 1 milyon liraya kadar ödemelerin yapılacağını söyledi. İade hesaplarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Şimşek, ilk aşamada 10 milyon lira ve üzerinde reel kazanç sağlayan kişilere başvurulacağını ifade etti.

Şimşek, gönüllü iade yapılmaması halinde Adalet Bakanlığı’nın ilgili hukuki süreçleri işleteceğini belirtti. Fonlarda yeterli kaynak bulunmaması ihtimaline de değinen Şimşek, hukuka aykırı şekilde fonlardan yararlanan kişi ve şirketlere aktarılan varlıkların geri alınmasının önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, birlikte hareket eden kişilerin şahsi mal varlıklarına da başvurulacağını bildirdi.

‘İSİMLERİ AÇIKLAYIN’

Tasfiye sürecinin daha hızlı yapabileceğini belirten Bakan Şimşek’in 10 milyon lira ve üstü kazanç ifadesini hatırlatan Para Piyasaları Uzmanı lris Cibre, şu paylaşımı yaptı: “Bu ibare oldukça şaşırtıcı çünkü fona 100 milyon lira koymuş biri yüzde 10 kazandığında 10 milyon lira eder ve bu da fahiş bir getiri değildir.” “Önce şu kâr edenlerin isimlerini açıklayın” ifadesini kullanan Ekonomist Murat Kubilay ise “Neden 10 milyon lira?, Uzun vade kalan ile birkaç hafta fonda kalan aynı mı olacak, Fonların operasyon yaptığı hisselerde fon dışı vurgun yapanlar ne olacak” sorularını yöneltti.

Yatırımların %58’ini alabildiler

Toplam 131 fonun 66'sının olağan tasfiyeye tabi tutulduğunu açıklayan Mehmet Şimşek, 7 portföy şirketinden 3'ünün tasfiyesinin tamamen tamamlandığını bildirdi. Hisse senedi fonlarındaki yatırımcıların 17 Eylül'e göre yatırımlarının yaklaşık yüzde 58'ini alabildiğini ifade eden Şimşek, para piyasası fonlarındaki yatırımcıların ise yüzde 1.43 nema elde ettiğini aktardı. Şimşek, TBMM'deki kanun teklifinin kabul edilmesi halinde küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verileceğini açıkladı.