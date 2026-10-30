TBMM'de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ile ödemelere ilişkin belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilk ara ödemeler başladı. Edinilen bilgiye göre, olağanüstü tasfiyeye konu yatırım fonlarındaki ödemeler, 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 29,3 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK Tasfiye sürecinin ilk aşamasında yatırımcılara toplam 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılacak. Söz konusu tutarın 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. 235 BİN 705 YATIRIMCIYI KAPSIYOR Olağanüstü tasfiye kapsamında Atlas, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu 7 fonda ödeme gerçekleştirilecek. İlk ara ödemelerden toplam 235 bin 705 yatırımcının yararlanması bekleniyor.

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