TBMM eski Başkanı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü öncesi ve sonrasında ekonomi ve hukuk politikalarına yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.

Arınç, AKP'nin kuruluş ilkelerine dönmesi ve ehliyet ile liyakata önem verilmesi gerektiğini söylemiş, bu açıklamaları nedeniyle parti içerisinden de eleştiriler almıştı.

AKP'LİLERDEN “SİZ HAKLI ÇIKTINIZ” TELEFONLARI

NOW TV sunucusu İlker Karagöz, fon krizinin ardından Bülent Arınç'ın çok sayıda AKP'li tarafından telefonla arandığını öne sürdü.

Karagöz'ün aktardığı kulis bilgisine göre Arınç'ı arayan AKP'lilerin ortak olarak aynı ifadeyi kullandığı belirtildi: “Efendim, siz haklı çıktınız.”

Arınç'ın ise kendisine yöneltilen bu sözlere, “Keşke ben haklı çıkmasaydım” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.