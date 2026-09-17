Fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

HEM EVİNDE HEM İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Kumova’nın gözaltı işleminin ardından hem ikametinde hem de görev yaptığı iş yerinde arama gerçekleştirildiği belirtildi. Paramedya’da yer alan habere göre, Kumova hakkında yürütülen işlemlerin fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerle bağlantısı araştırılırken gözaltına ilişkin yetkili kurumlardan henüz ayrıntılı bir açıklama ise yapılmadı.

İNFO YATIRIM PATRONU DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde de Hedef Holding bünyesindeki İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp’in gözaltına alındığı bildirilmişti.

130 FONUN TASFİYE EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Öte yandan sermaye piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı tasfiye kararları da sürecin önemli başlıklarından biri oldu. Kurul, 7 şirkete bağlı toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar vermişti.

900 MİLYAR LİRALIK VARLIK

Tasfiye kararı verilen fonlarda yaklaşık 900 milyar liralık varlık bulunduğu, bu fonlara yatırım yapan kişi sayısının ise yaklaşık 515 bin olduğu belirtiliyor. Fon piyasasına ilişkin adli soruşturmanın yeni gözaltı ve aramalarla sürdüğü ifade ediliyor.

48 YÖNETİCİYE YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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Edinilen bilgilere göre, Emre Tezmen ve Serdar Turhan ile birlikte toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Adli kaynaklar tarafından paylaşılan listede şu isimler yer aldı:

  1. Ahmet Özcan
  2. Ali Rıza İncekara
  3. Alper Öztürk
  4. Ayşe Seher Aydın
  5. Berkan Gülen
  6. Bülent Uygun
  7. Büşra Alçelik
  8. Celal Yarız
  9. Emre Tezmen
  10. Enes Furkan Çetinkaya
  11. Enes Yazıcı
  12. Enver Çevik
  13. Erdin Özel
  14. Erkan Kilimci
  15. Feryal Köker
  16. Furkan Baki
  17. Gözde Hacıoğlu
  18. Haldün Saffet İnal
  19. Halil İbrahim Ege
  20. İbrahim Bekci
  21. İlhan Aygün
  22. İsmail Ege
  23. Kemal Akkaya
  24. Lütfi Çetinel
  25. Mehmet Erbey
  26. Mehmet Salih Turhan
  27. Mehmet Yıldırım
  28. Muhammed Yarız
  29. Murat Keçeci
  30. Müjdat Ede
  31. Mustafa Bor
  32. Nilgül Sarıçalı
  33. Oğuzhan Özerkaya
  34. Onur Göğebakan
  35. Orçun Berkay Kaya
  36. Ömer Bedir Çetinel
  37. Ramazan Erbey
  38. Sabahattin Reha Şen
  39. Salih Can Bülbül
  40. Samet Çetinel
  41. Selçuk Kahya
  42. Serdar Turhan
  43. Serhat Güven
  44. Sezai Bekgöz
  45. Sezer Gümüş
  46. Şerifegül Yıldırım
  47. Uğur Akkafa
  48. Yunus Emre Yıldırım