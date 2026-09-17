Fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

HEM EVİNDE HEM İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Kumova’nın gözaltı işleminin ardından hem ikametinde hem de görev yaptığı iş yerinde arama gerçekleştirildiği belirtildi. Paramedya’da yer alan habere göre, Kumova hakkında yürütülen işlemlerin fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerle bağlantısı araştırılırken gözaltına ilişkin yetkili kurumlardan henüz ayrıntılı bir açıklama ise yapılmadı.

İNFO YATIRIM PATRONU DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde de Hedef Holding bünyesindeki İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp’in gözaltına alındığı bildirilmişti.

130 FONUN TASFİYE EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Öte yandan sermaye piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı tasfiye kararları da sürecin önemli başlıklarından biri oldu. Kurul, 7 şirkete bağlı toplam 130 fonun tasfiye edilmesine karar vermişti.

900 MİLYAR LİRALIK VARLIK

Tasfiye kararı verilen fonlarda yaklaşık 900 milyar liralık varlık bulunduğu, bu fonlara yatırım yapan kişi sayısının ise yaklaşık 515 bin olduğu belirtiliyor. Fon piyasasına ilişkin adli soruşturmanın yeni gözaltı ve aramalarla sürdüğü ifade ediliyor.

48 YÖNETİCİYE YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding’in kurucusu Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Turhan ve Kemal Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Emre Tezmen ve Serdar Turhan ile birlikte toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Adli kaynaklar tarafından paylaşılan listede şu isimler yer aldı: