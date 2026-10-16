İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında fon krizinin AKP oylarına etkisini değerlendirdi.

"AÇGÖZLÜLERİN VERDİĞİ ZARARI GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Kamuoyu araştırmalarında öne çıkan sonuçlara değinen Selvi, “Fon krizi AK Parti oylarında 3-3,5 puanlık bir gerilemeye neden olmuş. Açgözlü muhterislerin verdiği zararı görüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Fon krizine rağmen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekte bir azalma olmadığını belirten Selvi, bu durumu Erdoğan’ın sürecin başından itibaren sergilediği tutuma bağladı. Selvi, “Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin başından beri doğru bir duruş sergiledi. Gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. O nedenle halkımız Erdoğan’ı ayrıştırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALİF BELEDİYE BAŞKANLARINA KELEPÇE..."

Kamuoyu araştırmalarında adalet ve eşitlik duygusunun öne çıktığını belirten Selvi, vatandaşların farklı siyasi partilerden belediye başkanlarına yönelik uygulamalarla fon krizine karışanlara yaklaşımı karşılaştırdığını ifade etti. Selvi, “Muhalif belediye başkanları ellerine kelepçe vurulup cezaevine atılırken, fon rezaletine imza atanların korunmamasını istiyor.” sözleriyle vatandaşların beklentisini aktardı.

"KELLELERİNİN KOPARILMASINI TALEP EDİYOR"

Fon krizinde sorumluluğu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Selvi, “Fon rezaletinin mimarları, onlara destek verenler, göz yumanlar, zamanında tedbir almayanlar. Yani bu faturayı milletin başına saranların hesap vermesini istiyor. Kellelerinin koparılmasını talep ediyor.” ifadelerini kullandı. Krizin yönetilme biçiminin önemine dikkat çeken Selvi, fonların tasfiye edilmesi ve paraların ödenmesinin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, sorumluların hesap vermesi ve kimsenin korunmadığı yönünde bir güven oluşturulması gerektiğini kaydetti.