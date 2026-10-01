MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum." dedi.

Yıldız, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te oluşturulacak İzleme Komisyonu'nun ne zaman kurulacağına ilişkin soruya Yıldız, şu yanıtı verdi:

"Bu hafta çerçeve yasanın sahada uygulanmasıyla ilgili Mecliste partilerin temsil oranlarına göre milletvekillerinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonun görevleri çerçeve yasanın 7. maddesinde belli zaten. İzleme, herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Üye sayısı belki İstihbarat Komisyonu'nda olduğu gibi 17 ya da daha düşük bir sayı olabilir. Bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız herhalde bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum."

Feti Yıldız, "Meclis Başkanı 'Sadece Meclisteki yasama faaliyetlerini izleyecek' dedi ama siz saha dediniz. Arada bir fark var mı?" sorusunu, "Çerçeve yasanın uygulaması izlenecek. Sadece Meclis değil." diye cevapladı.

FON SKANDALI İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?

Komisyon üyelerinin partiler tarafından bildirileceğini belirten Yıldız, üye sayısının da partilerin TBMM'deki temsil oranına göre şekilleneceğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin soruyu ise Yıldız, şöyle yanıtladı:

"Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur: ben suçsuzluk karinesine inanırım. Bunun A ya da B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar 'Şu şahıs suçludur, suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadcece benim için."

Fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına yönelik soru üzerine de Yıldız, "Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele." dedi.