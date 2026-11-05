AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, katıldığı bir programda fon skandalında adı geçen AKP’li isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Büyükgümüş, konuşmasında Uhud Savaşı’ndaki Okçular Tepesi örneğini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Okçular Tepesi’ni beklemek için görevlendirilip, görevini bırakıp ganimet peşine düşenler tarihte nasıl zelil olmuşsa bugün ve her zaman zelil olacaktır."

SELMAN ÖĞÜT TEPKİ GÖSTERDİ: 'PAYLAŞIM SİLİNMELİ VE ÖZÜR DİLENMELİ'

Büyükgümüş’ün söz konusu ifadelerinin ardından hukukçu Selman Öğüt, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair bir paylaşımda bulundu. Yapılan kıyaslamayı eleştiren Öğüt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kötü bir kıyaslama olmuş. Sahabe efendilerimizle hırsızları bir tutmak mümkün mü? Bu paylaşım silinmeli ve bir özür açıklaması yapılmalı."

UHUD SAVAŞI VE OKÇULAR TEPESİ HADİSESİ

Tarihsel kayıtlara göre 625 yılında Medine yakınlarındaki Uhud Dağı çevresinde gerçekleşen Uhud Savaşı’nda Hz. Muhammed, ordunun arkasını emniyete almak amacıyla yaklaşık 50 okçuyu Ayneyn Tepesi’ne yerleştirdi ve emir gelmedikçe yerlerinden ayrılmamaları talimatını verdi. Müslümanların galip geldiğini düşünerek tepeden ayrılan okçuların ardından Mekke süvarilerinin taarruza geçmesiyle savaşın seyri değişti ve Müslümanlar kayıplar verdi. Bu hadise, literatürde verilen göreve sadakat ve stratejik sorumluluk açısından sembolik bir anlatı olarak yer almaktadır.