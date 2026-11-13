Fon krizinin etkileri piyasada dalga dalga yayılırken krizin faturası işçilere kesildi. İstanbul Üsküdar’daki Nef Reserve Kandilli projesinde çalışan inşaat işçileri, ödenmeyen ücretleri için eylem başlattı. Metreküp Mimarlık’ın konkordato sürecine girmesinin ardından alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, eylemlerini şirketin Maslak’taki ofisinin önüne taşıdı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Metreküp Mimarlık hakkında 5 Kasım tarihinde konkordatoda geçici mühlet kararı verdi. Erden Timur’un sahibi olduğu Nef İnşaat ve bağlı şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmasının ardından Nef Reserve Kandilli projesini Metreküp Mimarlık üstlenmişti. Ancak projede çalışan işçilerin aylardır ücretlerini alamadığı ortaya çıktı.

BORÇ BATAĞINDALAR

İşçiler, şirketin Tera’da para kaybettiğini ve bu nedenle hem taşeron firmaların hem de kendilerinin alacaklarını tahsil edemediğini öne sürdü. Fon soruşturmasıyla bağlantılı gelişmeler de dikkat çekti. Metreküp Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öziskender, Dünya Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’nın aracında ölü bulunmasının ardından, 5 Kasım’da Dünya Varlık’ın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Paslı ise 9 Kasım’da Dünya Varlık Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

Eylem yapan bir işçi, dört aydır maaş alamadıklarını belirterek yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: “Kredi kartlarımızı kullanmak zorunda kaldık. Borçlarımız birikti, hacizlik olduk. Yemeğimiz, ekmeğimiz kalmadı. Elektriği kestiler, kaloriferlere sıcak su vermediler.”

Çocuklarını okula gönderemiyorlar

Üç aydır ücret alamadıklarını söyleyen işçiler, şirket yetkililerinin kendileriyle görüşmediğini belirtti. Bir işçi, yaşadıkları geçim sıkıntısını şöyle anlattı: “Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, ailelerimize para yollayamıyoruz. Kiralarını ödeyemedikleri için evlerinden çıkarılanlar var. Hastalarımız var, almamız gereken ilaçlar var ama paramız yok.” İşçiler, alacakları ödenene kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını söyledi.