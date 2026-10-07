Türkiye'yi sarsan fon krizi ile yüz binlerce yatırımcı parasının akıbetini beklerken, piyasada genişleme tedbirleri bekleyen perakende sektörü, fon krizinin patlaması ile talebin dip seviyeye indiğini ve tüketicinin alışverişi kestiğine dikkat çekti.

KASTAN KAYBEDİYORUZ

3 trilyon liralık bir ciroyu temsil eden perakende sektörünün çatı kuruluşlarından Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, son 3 haftadır alışverişlerde ve cirolarda çok ciddi küçülmeler olduğunu aktararak şöyle devam etti: "Piyasaya para enjekte etmezlerse ekim ayı enflasyonu negatif çıkar. O derece talepte düşüş var. Sert bir iç talep daralması var. Bu tamamen fon krizinin etkisi.

Tüketici gerçekten çok panik. Şu an yaklaşık 800 milyar lira civarında bir kaynak donmuş vaziyette. Kullanılamıyor. Tüketici diğer yatırım araçlarında benim de mi param donacak diye korkuyor" Enflasyonda düşüşle birlikte başta tüketici ve KOBİ olmak üzere kredilerde de bir miktar gevşeme beklerken, bir anda fon krizinin patlak verdiğini kaydeden Tınastepe, 3 yıl boyunca yüksek faiz ve daralan taleple karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

"Son 25 yıldır, 2001 krizinden beri hiçbir dönem biz böyle 3 yıl boyunca yüksek faize maruz kalmadık" diye konuşan Tınastepe enflasyonla mücadele sürecinde yağdan değil kastan kaybedildiğini söyledi.