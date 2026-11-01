Merkez Bankası başkanlığı döneminde enflasyonu 5’e katlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun adının bu sefer de fon krizine karıştığı öne sürüldü. AKP’li siyasetçi Savcı Sayan, Kavcıoğlu’na Tera’nın tutuklu patronu Emre Tezmen’le ilişkisi hakkında 10 soru yöneltti. BDDK ise Kavcıoğlu hakkındaki iddiaları reddetti.

AKRABA SORUSU

Savcı Sayan, sosyal medya paylaşımıyla “Fon vurguncularını deşifre edeceğim” ifadesini kullandı. Sayan, bir başka paylaşımında da BDDK Başkanı’na fon kriziyle ilgili 10 soru sordu. Sayan, Kavcıoğlu’na, Emre Tezmen’le ilgili şunları sordu: “Emre Tezmen’i telefonla arayıp Pusula Holding ve Katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı? Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak ‘Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim’ dediniz mi? Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevim’i kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi?” Kavcıoğlu’nun Tezmen’e kredi tahsil edileceğini öne süren Sayan, “20 milyar Karşılığında, ‘Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim’ dediniz mi? Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu? Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi” diye sordu. Sayan, ayrıca Kavcıoğlu’yla ilgili “Pusula Holding’de yüzde 2.5, Katılımevim’de ise yüzde 4.5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor” iddiasını gündeme getirdi.

BDDK: İddialar asılsız

BDDK, Savcı Sayan’ın sorularıyla ilgili detaylı yanıtlar vermeden açıklama yaptı ve Şahap Kavcıoğlu hakkındaki iddiaları reddetti. BDDK açıklamasında “Kurumumuz ve Başkanımız hakkında ileri sürülen iddialar bütünüyle asılsız olup hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip değildir. Bu kapsamda, Kurumumuzun ve Başkanımızın itibarını hedef alan sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacak; tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacak ve süreç titizlikle takip edilecektir” denildi