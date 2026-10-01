Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Günaydın Türkiyem” programına konuk olan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'de daha önce önemli seçim kampanyalarında görev alan Ertan Aydın'ın da fon soruşturması kapsamında gündeme geldiğini aktardı.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ İSİM

Saymaz, Aydın'ın eski AKP milletvekili olduğunu ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını organize eden isimlerden biri olduğunu belirtti. Aydın hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını ifade eden Saymaz, geçen hafta kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Saymaz, Aydın'la yaptığı görüşmede kendisine bazı bilgilerin "yazılmamak kaydıyla" aktarıldığını, bu nedenle ismini daha önce açıklamadığını belirtti. Ancak Aydın'ın isminin daha sonra Murat Ağırel tarafından yayında dile getirilmesi üzerine bu bilginin artık gizli kalmadığını ifade etti.

YURT DIŞI YASAĞININ NEDENİ NE?

Saymaz, iki gün önce yeniden görüştüğü Aydın'a, yurt dışına çıkış yasağının fona para yatırması nedeniyle mi yoksa yönetsel görevleri nedeniyle mi uygulandığını sorduğunu aktardı. Aydın'ın ise yasağın fonla ilgili bir para yatırma işleminden değil, yönetsel görevlerinden kaynaklandığını savunduğunu belirtti. Saymaz'ın aktardığına göre Aydın, 2025 yılında yaklaşık dört ay süreyle TERA'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptı.