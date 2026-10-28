İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Size kim ‘Gel gel’ dedi!” başlıklı yazısında fon skandalını değerlendirdi.

"OĞLUMU TUTUKLAYACAK ANASINDAN DOĞMADI"

Soruşturma kapsamında atılan adımların kamuoyunu tatmin etmediğini belirten Likoğlu, sürecin aydınlatılmasının önünde hâlâ bazı dirençler bulunduğunu savundu. Likoğlu, “Yaptığı işten pişmanlığı geçtim; ‘Oğlumu tutuklayacak daha anasından doğmadı, tek başıma yapmadım, sadece ben mi yaptım’ gibi hadsiz konuşmalar da kulaktan kulağa dolaştırılıyor” diye yazdı.

“KENDİ FONCUSUNU KURTARMA GAYRETİNDE”

Bazı çevrelerin olayın üzerini örtmeye ve soruşturmayı sulandırmaya çalıştığını öne süren Likoğlu, meselenin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Likoğlu, “Birileri 15 Temmuz sonrasında kendi FETÖ’cüsünü kurtarma derdindeydi, ne yazık ki şimdi de birileri kendi foncusunu kurtarma gayretinde… Bu yüzden çok titiz bir çalışmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“BU KAPANI KİMİN KURDUĞUNU BULMALIYIZ”

Fon vurgununun ardından parasını gönüllü olarak geri getirenlere de değinen Likoğlu, yalnızca paranın iadesine odaklanılmaması gerektiğini belirtti. Sorumluların ve mağdurları bu sisteme yönlendirenlerin ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çeken Likoğlu, “'Hadi git!' diyemeyiz. 'Seni bu sisteme kim davet etti' diye sormamız lazım. Zira mesele sadece paraların geri alınması değil… Bu kapanı kimin kurduğunu bulamazsak, yarın başka tezgâhlarla karşı karşıya kalırız” diye yazdı.