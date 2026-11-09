Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti.
Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Yunus Arıncı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir" ifadesi kullanıldı.
FON SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, 2 Kasım'da da fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmış, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmişti.
Arıncı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 Kasım'da gözaltına alındı. Arıncı'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.