Sermaye piyasalarında yüz binlerce yatırımcıyı olumsuz etkileyen fon krizinin yankıları büyüyor. İstanbul'da siyasilerin de ikamet ettiği dev bir konut sitesinde biriken 28 milyon TL değerindeki aidat bütçesinin, yatırım amacıyla bir portföy yönetim şirketinin fonuna aktarıldığı ve paranın kilitlendiği öğrenildi.

"ATIL KALMASIN" DİYEREK AKTARDILAR

Site yönetimi tarafından kat maliklerinin yer aldığı bilgilendirme grubunda yapılan açıklamada, kasadaki nakit varlığın banka hesabında atıl kalmaması gerekçesiyle fona yatırıldığı belirtildi. Kararın Temsilciler Kurulu onayıyla alındığı ifade edilirken, yatırımın en düşük risk kategorisinde yer aldığı savunulan TP2 Para Piyasası Fonu bünyesinde değerlendirildiği bildirildi.

TALİMAT KRİZDEN ÖNCE VERİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre satış sürecine ilişkin detayları paylaşan site yönetimi, kriz derinleşmeden önce harekete geçtiklerini duyurdu. Açıklamada, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.35’te fon satış emrinin verildiği ve işlemin saat 10.50 itibarıyla TEFAS sistemine iletildiği kaydedildi. Mevcut durumda bakiyenin "PBLK" (blokeli) statüsünde işlem gördüğü, öncelikli ödeme takviminde yer aldığı ve sitenin günlük işleyişinde bir aksama yaşanmadığı iddia edildi.

KRİZ 450 BİNDEN FAZLA YATIRIMCIYI VURDU

Piyasadaki çalkantı, 16 Eylül Çarşamba günü BIST 100 endeksinde yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşle tetiklendi. Gelişmeler üzerine acil toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nin ardından SPK; aralarında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls'un da bulunduğu şirketlere ait 131 fonun işleme kapatılmasına ve tasfiyesine karar verdi. Resmi verilere göre, işleme kapatılan fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının varlığı bulunuyor.