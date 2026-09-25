Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunduğu öğrenildi. Survivor yarışmasıyla tanınan ve “yerli Adriana Lima” olarak anılan Lafçı’nın, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi olan 12 kişi mercek altına alındı. Bu kişilerin yaklaşık 524 kat kazanç sağladığının iddia edildiği bildirildi. Öte yandan Fatmagül Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı’nın şirket yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.

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