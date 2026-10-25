SÖZCÜ’nün Gazze bağışlarının fona yatırıldığını gündeme getirmesinin ardından Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan ile yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan 21 Ekim’de görevden alındı.

Vakıf, fon yatırımı yapıldığını ve görev değişikliklerini doğrularken iki olay arasındaki bağlantıyı reddetti. Değişikliğin uzun süredir gündemde olduğunu savunan TDV, eş zamanlı gelişmeleri “rastlantı” olarak nitelendirdi. Fon tartışmalarının ardından TLK fonundaki kaynaklar kademeli olarak çekildi. TDV, yatırım nedeniyle zarar oluşmadığını ve tasfiye edilen fonlarda parasının bulunmadığını açıkladı. Ancak fondaki paranın ne kadarının Gazze bağışlarından oluştuğuna ilişkin bilgi vermedi.