Haftalardır Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan 'fon krizi', yeni isimlere sıçramaya devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşinin 'Özata Denizcilik' hisselerinde yaptığı manipülatif işlemler ile 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ortaya çıkmış, tepkilerin ardından Kaya partisindeki bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

11 MİLYAR TL ÇEKTİ, 250 MİLYON TL'Sİ İÇERDE KALDI

Gazeteci Yiğit Uzun, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da soruşturmaya konu fonlar üzerinde milyarlarca liralık işlemler yaptığını ve son üç ay içerisinde tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar TL para çekme işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.



İddialar hakkında açıklama yapan Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal, iddiaları yalanlamadan söz konusu işlemler için "Bu iddiaların muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi.



Yapılan incelemelerde Melis Sütşurup Sandal'ın 11 milyar 515 milyon 633 bin TL'lik para çekim işleminin 2 milyar 119 milyon 693 bin TL'sinin kâr olduğu, ayrıca Sandal'ın tasfiye edilen fonlarda 249 milyon 992 bin 453 TL parasının kaldığı tespit edildi.





BABASININ MALVARLIĞI DONDURULMUŞTU

2026 yılının şubat ayında Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmış ve mal varlığına tedbir getirilmişti.