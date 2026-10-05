Birleşim Mühendislik ve Birleşim Grup Enerji’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili olan Çakır’ın şirketleri, çok sayıda şehir hastanesi, TOKİ projesi

ve kamu binasının elektromekanik işlerinde görev aldı.

TOKİ PROJELERİNDE VAR

Çakır’ın şirketleri, büyük kamu projelerinin ana yüklenicileri üzerinden alt yüklenici olarak mekanik ve elektrik işlerini üstlendiği belirtiliyor. Bu projelerde Rönesans, Cengiz ve Kalyon gibi büyük müteahhitlik gruplarının ana yüklenicisi olarak yer aldığı projeler de var. Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in üstlendiği projeler arasında Başakşehir Çam ve Sakura, Konya ve Kocaeli şehir hastaneleri, çeşitli TOKİ projeleri ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve Borsa İstanbul Faz 2 gibi önemli yapılar bulunuyor. Şirketin proje bazındaki bazı sözleşme bedelleri ise 80 milyon lira ile 180 milyon lira arasında değişiyor. Fon soruşturma dosyasındaki iddialara göre Çakır, Birleşim Grup Enerji’nin halka arz ve pay satış süreçlerindeki işlemler ile tasfiye edilen ve temerrüde düşen Tera fonları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen manipülatif işlemler kapsamında inceleniyor.

İdris Çakır

BORSA İSTANBUL’DAN İŞ ALMIŞ

İdris Çakır’ın şirketinin aldığı Borsa İstanbul Faz 2 projesindeki elektromekanik işin sözleşme bedelinin 20.6 milyon lira olduğu belirtiliyor. Fon soruşturmasında Çakır hakkında, yapay fiyat hareketlerine yol açabilecek eş zamanlı işlemler yapıldığı ve küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı iddiaları var.