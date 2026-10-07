AKP’de fon soruşturmasının yankıları sürerken parti içinde yaşanan tartışmalar da büyüyor...
Fatma Betül Sayan Kaya'nın fonlardan 2 milyar liralık vurgun yapmasının ardından, başka siyasi isimlerin de soruşturma kapsamında olabileceğine yönelik yorumlar yapılmaya başlandı...
Fon krizinin AKP içindeki yansımaları sürerken, parti içinde olağanüstü kurultay yapılabileceğine ilişkin söylemler de yeniden gündeme geldi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde AKP’de olağanüstü kurultay tartışmasının bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin henüz bir tavır ortaya koymadığını yazdı.
Selvi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?
-Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak.
-Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek.
-Rozet takma töreni AK Parti Genel Merkezi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Cemil Tugay’ın rozeti de orada takılacak.
-3 Temmuz’da, “Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın” diye yazmıştım.
-Onun ardından Cemil Tugay, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü.
-Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçiş haberi yeni değil, benim asıl vermek istediğim kulis haberi başka.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
-Fon krizinden sonra AK Parti’de Olağanüstü Kurultay tartışmaları başladı.
-Seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilip, kadroların yenilenmesi talebi gündemde.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne der bilinmez.
-Seçimlere kurultaydan yeni çıkmış kadrolarla gitmeyi mi tercih eder yoksa tecrübeli isimlerle mi devam eder, orasını kendisi bilir ama fon rezaletinden sonra olağanüstü kurultay tartışmaları başladı.