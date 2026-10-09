Türkiye günlerdir fon skandalını konuşuyor.... AKP’li bazı isimler hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gereken yapılacaktır” sözleri dikkat çekmişti. PAYLAŞILAN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ Fon soruşturmasında adı geçen AKP’li isimlere ilişkin tartışmalar sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi de dikkat çekti. HİLMİ TÜRKMEN’İN OĞULLARI GÜNDEMDE İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş karşısında seçimi kaybeden AKP’li Hilmi Türkmen’in oğullarının ticarete atıldığı ortaya çıktı. ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hilmi Türkmen’in oğlu Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde açtığı Paşa Döner’i ziyaret ettiğini duyurdu. Poyraz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: -Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. “BARİ ŞU ZAMANDA PAYLAŞMAYIN” TEPKİSİ Paylaşılan fotoğrafın altına, devam eden fon soruşturması ve gündemdeki iddialara atıfta bulunan yorumlar yapıldı. Yorumlar arasında yer alan “Bari şu zamanda paylaşmayın” ifadesi dikkat çekti. Ahmet Poyraz’ın ise gelen tepkilerin ardından paylaşımını kısa süre sonra sildiği görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.