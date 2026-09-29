Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasıyla ilgili süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.

Beştepe Fon Toplantısına katılan isimler:

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

-BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu

-SPK Başkanı Mahmut Sütcü

-TCMB Başkanı Fatih Karahan

-TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş

-Borsa İstanbul GM Korkmaz Ergun