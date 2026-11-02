Fon soruşturmasında haksız kazançların iadesine yönelik işlemlere bir yenisi daha eklendi.

Soruşturma kapsamında "borsa manipülasyonu" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın avukatı aracılığıyla "gönüllü" iade kapsamında 680 milyon lira ödeme yaptığı duyuruldu.

ŞU ANA KADAR NE KADAR İADE EDİLDİ?

17 Eylül 2026'da sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında portföy yönetim şirketleri, holdingler, aracı kurumlar ile eski ve mevcut üst düzey kamu görevlileri hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmada bugüne kadar eski bürokratlar, şirket sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 37 kişinin gönüllü iade yaptığı ve iade edilen toplam tutarın 18 milyar lirayı geçtiği iddia edildi.