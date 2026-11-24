Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE İKİ KERE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik 7 Kasım 2026'da gözaltına alınmıştı.
Akkaya hakkında da 17 Eylül'de de adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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