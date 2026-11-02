Türkiye'de fon soruşturması sürerken iki şirkette istifa haberleri geldi.

Bulls Girişim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyesi Aydın Öztunalı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Sıtkı Sönmezer görevlerinden ayrıldı.

Boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ersoy Çoban, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ise Sanlı Baş atandı.

DÜNYA HOLDİNG'DE DE İSTİFALAR VAR

Dünya Holding'de ise bugünkü yönetim kurulu toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sıtkı Sönmezer ve Deniz Ülke Kaynak'ın (Arıboğan) istifaları kabul edildi.

Şirketin KAP açıklamasında, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden biri için Sanlı Baş'ın atandığı ve atamanın ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi.

Diğer boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için de aday belirleme süreci başlatıldı.