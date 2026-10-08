Gazeteciler İsmail Saymaz, Şaban Sevinç ve Murat Ağırel hakkında, fon soruşturmasına ilişkin ifadelerinden dolayı soruşturma açıldı. Aynı soruşturma kapsamında SÖZCÜ editörü arkadaşımız Mustafa Balcı, ifadeye çağrılması üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne gideceğini bildirmesine rağmen gece yarısı gözaltına alındı.

. Geceyarısı evinden gözaltına alınan Mustafa Balcı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Mustafa Balcı'nın sosyal medyadaki fon skandalına ilişkin bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

SÖZCÜ TV PROGRAMCILARI DA İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SÖZCÜ TV programcısı yazarı Murat Ağırel, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve gazeteci Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."