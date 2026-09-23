İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da yer aldı. 19 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ Savcılıkta ifadeleri alınan Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uygun’un ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında tutuklama kararları verilmişti. Soruşturmanın, sermaye piyasalarındaki işlemler ve şirket yöneticilerinin mali hareketlerine ilişkin incelemeler kapsamında sürdüğü bildirildi.

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