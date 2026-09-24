İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy'ün sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konuldu.

El konulan jetlerden birinin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11, diğerinin ise TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirtildi.

'LORETA'YA DA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen "LORETA" isimli yata da el konuldu.

El konulan iki özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon lira olduğu belirtildi.