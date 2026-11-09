Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalı soruşturmasında iki kritik isim daha tutuklandı.
Soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın tutuklanmasına karar verildi.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalı soruşturmasında iki kritik isim daha tutuklandı.
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