Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalı soruşturmasında iki kritik isim daha tutuklandı.
Soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın tutuklanmasına karar verildi.

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