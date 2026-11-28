İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, şüphelilerin yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Fon soruşturmasının merkezinde yer alan isimlerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, İngiltere’de dondurulan 29 milyon 200 bin sterlini (yaklaşık 2 milyar TL) Türkiye’ye getirmek için savcılığa başvurdu.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, Turhan’ın gerekli işlemleri yürütmek üzere avukatına vekâlet verdiği öğrenildi.

YURT DIŞINDAKİ 13 MİLYAR TL DONDURULDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında soruşturmalar kapsamında yurt dışında 13 milyar lira karşılığı paranın dondurulduğunu açıklamıştı.

Gürlek, paranın Türkiye’ye iadesi için adli istinabe ve karşılıklı adli işbirliği kapsamında gerekli adımların atıldığını ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

GÖNÜLLÜ İADELER 45 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geri kazanım hesapları üzerinden 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığını açıklamıştı.

Yılmaz, TMSF bünyesinde her fon için ayrı olmak üzere 131 hesap ve ayrıca bir genel hesap açıldığını, genel hesapta toplanan kaynağın SPK’nin belirlediği kriterlere göre fonlara dağıtıldığını söylemişti.

FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturmalarında 638 şüpheli bulunuyor.

Şüphelilerden 138’i tutuklu. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konuldu ve banka hesapları bloke edildi.