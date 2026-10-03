Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık koordinesinde devam eden adli süreçte, dosyadaki deliller doğrultusunda hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkındaki tutuklama kararları kesinleşti. Son kararla birlikte geniş çaplı yürütülen soruşturma dosyasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e ulaştı.

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İŞTE CEZAEVİNE GÖNDERİLEN İSİMLER

Son adli kararla birlikte tutuklanarak cezaevine sevk edilen 20 şüphelinin kimlik bilgileri açıklandı. Tutuklanan isimler şu şekilde listede yer aldı:

Ali Serhat Tüzün

Ali Yöney

Alper Tunga Sagu

Burak Sevindik

Fırat Kerim Ersoy

Gökhan Koçyiğit

Gürsel Akça

İdris Çakır

Jeremy Etiene Debost

Mücahit Acaralp

Nil Özalp

Tuncer Köklü

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Ali Göl

Hüseyim Emre Güner

İhsan Çimen

Mesut Yalım

Osman Sungur

Tahir Fatih Mutlu

Erol Demirbaş