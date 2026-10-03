Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ
Soruşturmayı yürüten savcılık koordinesinde devam eden adli süreçte, dosyadaki deliller doğrultusunda hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkındaki tutuklama kararları kesinleşti. Son kararla birlikte geniş çaplı yürütülen soruşturma dosyasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e ulaştı.
İŞTE CEZAEVİNE GÖNDERİLEN İSİMLER
Son adli kararla birlikte tutuklanarak cezaevine sevk edilen 20 şüphelinin kimlik bilgileri açıklandı. Tutuklanan isimler şu şekilde listede yer aldı:
Ali Serhat Tüzün
Ali Yöney
Alper Tunga Sagu
Burak Sevindik
Fırat Kerim Ersoy
Gökhan Koçyiğit
Gürsel Akça
İdris Çakır
Jeremy Etiene Debost
Mücahit Acaralp
Nil Özalp
Tuncer Köklü
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Ali Göl
Hüseyim Emre Güner
İhsan Çimen
Mesut Yalım
Osman Sungur
Tahir Fatih Mutlu
Erol Demirbaş