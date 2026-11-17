İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı’nın tüm şahsi malvarlıklarına el koyma kararı verildi.

Karar kapsamında şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

MASAK raporu, bilirkişi analizleri ve şüpheli beyanları doğrultusunda; usulsüz kredilerle şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının büyütüldüğü ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Şüphelilerin ortaklık paylarını da içeren malvarlıkları için kayyım atanması talep edildi.

Ayrıca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilen 21 şirkete TMSF yönetim kayyımı olarak atandı. Şirketlerin yönetim yetkileri ve ortaklık payları üzerindeki idare yetkileri TMSF'ye devredildi.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER ORTAYA ÇIKTI

Fon soruşturması kapsamında TMSF’nin yönetim kayyımı olarak atandığı şirketler arasında teknoloji, finans, telekomünikasyon, araç kiralama ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren 15 şirket yer alıyor.

İşte o şirketler...

-Online Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.

-Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri A.Ş.

-Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı -Mustafa Yazıcı Kollektif Şirketi

-Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

-İntime İnfo Yazılım Çözümleri A.Ş.

-Fair Finansman A.Ş.

-Online Filo Araç Kiralama A.Ş.

-Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

-Divissa Teknoloji A.Ş.

-Fair Finansal Kiralama A.Ş.

-Online Finansal Danışmanlık A.Ş.

-Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-Cemre İletişim Sistemleri Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

-Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

-Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş.