Tasfiye sürecinde TMSF ve saklamacı kuruluşların görev almasına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi veren Hatipoğlu, Taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişinin hesap ve mal varlıklarına ilişkin bilgileri kapsadığını belirterek yurt dışındaki varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kanun teklifi sahibi AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, SPK tarafından bazı yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile ilgili kişilere uygulanan idari para cezalarını açıkladı.

MİLYONLARCA LİRA CEZA

Aksu, AB Capital’e 15.5 milyon lira, Alnus’a 9.1 milyon lira, Hedef Portföy Yönetimi’ne 2 milyon lira, Tera Portföy Yönetimi ve Ayşegül Kay’a 8.8 milyon lira, Tera Yatırım’a 5.5 milyon lira, İstanbul Portföy Yönetimi’ne 4.5 milyon lira, Parvus Portföy Yönetimi’ne 6.1 milyon lira, Parvus Yönetim’e 26.6 milyon lira ve Tera Portföy Yönetimi’ne ayrıca 4.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.