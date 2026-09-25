Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

Fatmagül Lafçı: Kale Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü

Mecmettin Enes Çöbü: Usul Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü

Engin Geylan: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü

Niyazi Derindağ: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İcra Denetçisi

Hacı Bayram Adıyaman: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Uzmanı

Yunus Casta: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Selahattin Turhan İnce: Oda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü (Firari)

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Bilal Selçuk: Soruşturma Kapsamındaki Şüpheli