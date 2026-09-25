Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ
Fatmagül Lafçı: Kale Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü
Mecmettin Enes Çöbü: Usul Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü
Engin Geylan: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü
Niyazi Derindağ: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İcra Denetçisi
Hacı Bayram Adıyaman: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Uzmanı
Yunus Casta: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı
Selahattin Turhan İnce: Oda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü (Firari)
Bilal Selçuk: Soruşturma Kapsamındaki Şüpheli