İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda gözaltına alınan altı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle 1 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Öte yandan 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.