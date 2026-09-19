İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir konulması kararı alınmıştı.

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