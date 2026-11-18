Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Fon Soruşturması”nda 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 27 şüpheli İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 kişiden 7'sinin tutuklanmasına karar verildi. Toplam 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ŞAMİL TAYYAR DA İFADE VERDİ
Gazeteci Şamil Tayyar, akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'nde ifade verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tayyar, “Çağlayan Adliyesi’nden az önce ayrıldım. Tera suç örgütünün kumpasına ilişkin ifademi verdim. Ankara yolundayım.” ifadelerini kullandı.
Tayyar, kendisine iftira atıldığını ve fon vurgununa karşı mücadelesini engellemek amacıyla kumpas kurulduğunu iddia etti. İddialarının ayrıntılarını ertesi gün yazacağını belirten Tayyar, “Fon mücadelesine omuz veren herkesten istirhamım, asla geri adım atmayın.” çağrısında bulundu.