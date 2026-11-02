İstanbul'un Bakırköy'de iki Mercedes marka aracın kundaklanmasına ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
31 Ekim'de saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, fon soruşturması şüphelilerinden şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait aracın hedef alındığı öğrenildi.
SÜTŞURUPTAN PARA TALEP ETTİLER
Edinilene göre, "Şapkalılar" suç örgütünün, Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği ve karşılanmaması üzerine Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait aracın kundaklandığı belirtildi.
Kundaklama sırasında alevlerin sıçraması sonucu park halindeki ikinci bir Mercedes marka araç da zarar gördü.
İKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kundaklama eylemini gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 2008 doğumlu H.H.K ile 2011 doğumlu O.K.K. yakalandı.
İki çocuk şüpheli, savcılık talimatıyla gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.