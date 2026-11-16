Fon soruşturmasının kilit isimlerinden olan İstanbul Çekmeköy’de Ali Emre Ballı’nın araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya, işlemlerin devamı için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 15.40 sıralarında Çekmeköy ilçesine bağlı Sırapınar Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana gelmişti. Arazide bulunan bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlenmişti.

OTOPSİ VE BAZ KAYITLARI İSTENMİŞTİ

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi raporu talep edilmiş, olay öncesi ve sonrasındaki hareketliliğin tespiti için de baz kayıtları istenmişti.

Savcılığın verdiği son yetkisizlik kararıyla birlikte Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin tüm dosya kapsamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.