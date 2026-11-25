İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında ünlü şarkıcı Fatih Erkoç’un da adının geçtiği yönündeki haberler gündeme geldi. Ünlü sanatçı konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, söz konusu durumun "isim benzerliği" olduğunu söyledi.

Savcılığın yürüttüğü dev soruşturmaya dair paylaşılan son resmi bilgilerde; dosya kapsamında 632 şüphelinin bulunduğu, 91 şirkete kayyum atandığı, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu açıklanmıştı. Soruşturma listesinde Fatih Erkoç isminin yer alması dikkat çekerken, söz konusu ismin sanatçı Fatih Erkoç olup olmadığı merak konusu oldu.

İSİM BENZERLİĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hakkında çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine usta sanatçı Fatih Erkoç, jet hızıyla bir açıklama yaptı. Dosyada adı geçen kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Erkoç, yaşanan durumun tamamen bir isim benzerliğinden kaynaklandığını ifade etti.

FATİH ERKOÇ'TAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı haber sitelerinde, televizyon kanallarında ve bazı sosyal medya hesaplarında ‘FON VURGUNU’ dosyasında adı geçen Fatih Erkoç ile aramızda yalnızca isim benzerliği vardır. Haberlerde adı geçen kişi başka bir Fatih Erkoç’tur. Söz konusu olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden kaynaklanan karışıklığı gidermek için bu açıklamayı paylaşmak istedim."