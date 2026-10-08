İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SÖZCÜ TV programcısı yazarı Murat Ağırel, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve gazeteci Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir." SÖZCÜ MUHABİRİNE GÖZALTI KARARI SÖZCÜ Editörü Mustafa Balcı ve Gazeteci Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi.

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