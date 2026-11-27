İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden biri tutuklama, üçü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden dördü hakkındaki taleplerle hakimliğe gönderilirken, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.