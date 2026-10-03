İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şok edici mali detaylar gün yüzüne çıktı. Adli süreç başlamadan hemen önce borsada devasa boyutta bir işlem gerçekleştiren avukat çiftin, şüpheli para trafiği mercek altına alındı.

OPERASYONDAN ÖNCE MİLYARLIK SATIŞ

Soruşturma birimlerinin yürüttüğü incelemelerde, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in son bir yıllık borsa hareketleri deşifre edildi. Sabah'ın ulaştığı detaylara göre, Beyoğlu merkezli bir hukuk bürosunda görev yapan çiftin, son 1 yıl içerisinde yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptığı ve başka hiçbir hisse senedinde işlem gerçekleştirmediği saptandı.

Söz konusu hisseye toplamda 2 milyar 320 milyon lira ana para yatıran karı-kocanın, adli incelemeler ve fon operasyonu başlamadan hemen önce ellerindeki tüm payları sattığı belirlendi. Piyasadan çekilen çiftin toplu satış tutarı 4 milyar 854 milyon lirayı bulurken, bu zamanlaması dikkat çeken hamleden sağlanan net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BİREYSEL HESAPLARIN DÖKÜMÜ

Soruşturma dosyasına giren hesap dökümleri, çiftin kişisel bazda elde ettiği gelir dağılımını da ortaya koydu. Yapılan incelemelere göre Gökhan Koçyiğit, söz konusu hisseye 1 milyar 864 milyon TL yatırarak satış sonrasında 3 milyar 924 milyon TL tahsil etti ve tek hissedeki bu işlemle 2 milyar 60 milyon TL net kazanç sağladı.

Aynı hisseye 456 milyon lira yatıran avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit'in ise pozisyonunu kapatmasıyla birlikte 930 milyon TL tahsilat gerçekleştirdiği ve bu operasyondan 474 milyon lira net kar elde ettiği kaydedildi.