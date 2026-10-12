İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “fon soruşturması” kapsamında gizli ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri değerlendirilen kişiler hakkında resen adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, yürütülen “fon soruşturması”na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturmanın aşamalarına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

GİZLİ BELGELER SOSYAL MEDYADA MI PAYLAŞILDI?

Soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu paylaşımların soruşturmanın gizliliğinin ihlali kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Başsavcılık, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderilmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."