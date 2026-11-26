Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturmasına ilişkin bugün önemli açıklamaların yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan fon krizinin ardından yürütülen çalışmalar ve soruşturmanın geldiği noktayı değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek ortak basın toplantısında üç bakan ve yetkilinin gazetecilerin sorularını da yanıtlaması bekleniyor.

Toplantıda, devam eden soruşturmanın kapsamı, fonların tasfiye işlemlerinde ulaşılan aşama ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi hazırlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 141'E ÇIKTI

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı, 25 Kasım'da bir şüphelinin daha cezaevine gönderilmesiyle 141'e yükseldi.

Eylül ayının ortalarında yoğunlaşan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise geçtiğimiz günlerde ev hapsi uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki gün soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada dosyada toplam 632 şüphelinin yer aldığını duyurdu.

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre 91 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulurken banka hesapları da donduruldu.

Gönüllü iade kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Gürlek, 85 kişiden toplam 44,58 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı.

FON SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Fon krizine ilişkin gelişmeler, Ağustos 2026'nın son günlerinden itibaren hız kazandı. Soruşturma, şirketler ve fon yöneticilerine yönelik işlemlerden tasfiye kararlarına, tutuklamalardan yatırımcılara yönelik geri ödeme adımlarına kadar geniş bir sürece yayıldı.

Süreçte yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

28 Ağustos 2026: Bazı şirketlerle bağlantılı fonların portföyündeki hisselerin fiyatlarının, düşük işlem hacmine sahip paylarda gerçekleştirilen çapraz işlemlerle sekiz ay içerisinde yüzde 3 binden fazla artırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. Serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek amacıyla BIST 30 dışında kalan hisselerde yüzde 5, toplam pozisyonlarda ise yüzde 20 sınırı uygulamaya konuldu. Fonlardan pozisyonlarını azaltmaları istendi.

15 Eylül 2026: Yatırımcıların yoğunlaşan satış ve para çekme talepleri sonrasında Pusula Portföy, katılma paylarının iadesi ve ödemelerinde temerrüde düştüğünü bildirdi. Bunun ardından fonlar portföylerindeki hisseleri hızla elden çıkarmaya başladı.

17 Eylül 2026: SPK, Pusula, Tera ve diğer şirketlerle bağlantılı toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Kararın 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendirdiği açıklandı.

20 Eylül 2026: Yatırımcıların daha düşük kayıpla süreçten çıkabilmesi için fonların tasfiye edilmesi ve nakde çevrilmesine ilişkin takvim 3 aydan 6 aya kadar uzatıldı.

18-22 Eylül 2026: Soruşturma kapsamında bazı fon yöneticileri tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Tutuklananlar arasında Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de bulunduğu beş kişi yer aldı.

24 Eylül 2026: Yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ve bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.

25 Eylül 2026: SPK, piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartları duyurdu. Buna göre, söz konusu kişiler elde ettikleri veya neden oldukları menfaatin iki katını, 500 bin liradan az olmamak üzere ödemek zorunda olacak.

26 Eylül 2026: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmak için başvuruda bulundu.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, soruşturma öncesinde bir şirketin hisselerine 163 milyon lira yatırdığı, borsada likidite sorunu yaşanmadan ve fonlar çöküşe geçmeden önce Nisan-Eylül 2026 döneminde söz konusu hisseleri satarak 2,17 milyar lira haksız kazanç sağladıklarının iddia edildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir uygulanmasını talep etti. Adliyeye giderek ifade veren çift, herhangi bir özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK tarafından oluşturulan gönüllü geri ödeme ve etkin pişmanlık mekanizmasına başvurdu. Borsadan elde ettikleri yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancı TMSF'nin belirlediği hesaba geri yatırdı.

29 Eylül 2026: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıkları donduruldu.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Krize merkezi müdahale edilmesi ve ilgili kurumların çalışmalarının eş güdüm içerisinde yürütülmesi amaçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun da sürece dahil edilerek bürokratik ihmallerin araştırılacağı bildirildi.

4 Ekim 2026: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın Teftiş Kurulu da konuyla ilgili inceleme başlattı.

6 Ekim 2026: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinin hemen öncesinde, 13-16 Eylül tarihleri arasında şüpheli para çıkışı gerçekleştirdiği belirlenen 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu kişilerin haksız kazancının 187,6 milyar lira olduğu bildirildi.

141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişiden oluşan liste TMSF'ye gönderildi. TMSF, yatırımcıların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulan özel hesaplara paraların geri yatırılması için resmi tebligat sürecini başlattı. Tasfiyesine karar verilen 131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcıya ilk aşamada fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması planlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle Yeni Partili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

8-9 Ekim 2026: Fon kriziyle ilgili haberler ve iddialar gerekçe gösterilerek gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

9 Ekim 2026: AKP, tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına yapılacak ödemeleri düzenleyen dokuz maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, 1 milyon lira ve üzerinde yatırımı bulunanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörüldü.

10 Ekim 2026: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı. Bolat, 170 milyon liralık işlemin para çekme olmadığını belirterek bunun yaklaşık 32 aylık dönemde vadesi gelen sukuk sertifikalarının tahsil edilmesi ve yeni sertifika alımları nedeniyle ortaya çıkan mükerrer kayıtların toplamından kaynaklandığını ifade etti.

14 Ekim 2026: Tasfiye kararı verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemeyle fon varlıklarından hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin geri alınması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara dağıtılması hedeflendi.

17 Ekim 2026: SPK, tasfiye kararı verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan fonların olağan tasfiye işlemlerinin başlatılmasına onay verdi.

Aynı süreçte A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın yatırımcıya yönelik yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı. Bu gelişmeyle tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'den 65'e indi. Tera, Pusula ve Atlas fonlarının olağanüstü tasfiye işlemleri ise sürdü.

18 Ekim 2026: Fon Koordinasyon Kurulu altıncı kez toplandı. Toplantıda, 45 binden fazla yatırımcıyı kapsayan yaklaşık 40,8 milyar liralık tasfiye işleminin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

20 Ekim 2026: SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevinden alındı.

21 Ekim 2026: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerine yönelik incelemeler çerçevesinde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun SPK raporları ve yazılı başvurular doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

22 Ekim 2026: Operasyon kapsamında beş şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding'in sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur da yer aldı.

24 Ekim 2026: Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş da bulunuyordu.

26 Ekim 2026: Eski milletvekili Ertan Aydın hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarına itiraz edildi. Ankara'da gözaltına alınan Aydın, daha sonra tutuklandı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete de cezaevine gönderildi.

27 Ekim 2026: Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.

3 Kasım 2026: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet almak suçlaması kapsamında tutuklandı.

5 Kasım 2026: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.

7 Kasım 2026: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.

8 Kasım 2026: BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

9 Kasım 2026: BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklanan isimler arasında yer aldı.

11 Kasım 2026: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklandı.

17 Kasım 2026: Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan tutuklandı. Kalan 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden yedisi hakkında da tutuklama kararı çıktı.

20 Kasım 2026: Hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı.

24 Kasım 2026: Fon soruşturması kapsamında tutuklanan ve 18 gündür cezaevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi uygulanması koşuluyla tahliye edildi.

25 Kasım 2026: Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da dört şüpheli tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, 25 Kasım'da da bir şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.